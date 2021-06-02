В перестрелке с террористами РПК погиб турецкий военнослужащий

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки, произошедшей в ходе операции против террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК), погиб один сотрудник охранной службы жандармерии, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате инцидента также пострадали пять сотрудников жандармерии. Операция проводилась в районе Татван провинции Битлис.

В губернаторстве провинции Битлис заявили, что при поддержке с воздуха проводится операция по нейтрализации членов сепаратистской террористической организации, бежавших из зоный конфликта.