В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,24 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 57 человек, общее число жертв заболевания достигло 49 293.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 381 736, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 6 143 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 214 человек, общее число выздоровевших достигло 5 242 945.
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