Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало третьей фазы испытаний отечественной вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По словам Эрдогана, турецкая вакцина от коронавируса получила название TURKOVAC.

"C третьей фазой испытаний отечественной вакцины от коронавируса, Турция открывает новую страницу в данной области", - сказал президент.

Глава государства отметил также, что в Турции в течение нескольких недель процесс вакцинации от коронавируса охватит все население старше 18 лет.