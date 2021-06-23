Турецкая вакцина от коронавируса получила название TURKOVAC
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало третьей фазы испытаний отечественной вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
По словам Эрдогана, турецкая вакцина от коронавируса получила название TURKOVAC.
"C третьей фазой испытаний отечественной вакцины от коронавируса, Турция открывает новую страницу в данной области", - сказал президент.
Глава государства отметил также, что в Турции в течение нескольких недель процесс вакцинации от коронавируса охватит все население старше 18 лет.
Лента новостей
Посмотри и задумайся... "Кровь земли" без которой немыслима жизнь человека - тотальная инсталляция Сабины Шихлинской (ФОТО)
Грузия является одной из приоритетных для Латвии стран с точки зрения европейской политики соседства - МИД
В Душанбе обсудили вопросы перспективных инвестиций и возможности для развития инновационного предпринимательства в Таджикистане
Не следует забывать о важности разминирования освобождённых территорий Азербайджана - генсек Совета Европы
Процессы, происходящие в Армении после выборов, предвещают протесты и беспорядки – азербайджанский депутат
Начались международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» с участием Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане названо ведомство, ответственное за мониторинг по соблюдению правил карантина в домах торжеств
Азербайджан ищет дополнительные каналы нового частного диапазона в приграничных регионах других стран
Армянский народ понимает, что развитие страны возможно только благодаря восстановлению отношений с Азербайджаном – российский политолог
Агентство развития МСБ Азербайджана рассмотрело обращения предпринимателей на выдачу стартап сертификатов
В Нахчыване при финподдержке посольства США реализуется проект в области женского предпринимательства
Maersk Drilling после завершения работ на «Шах Дениз» предлагает буровую установку потенциальным клиентам
На обеспечение электроэнергией организации защиты и охраны госграницы на территории Кельбаджара выделено 24,5 млн манатов - Распоряжение