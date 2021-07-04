Турция выступает за устранение причин нелегальной миграции - МИД

МИД Турции выступил с заявлением в связи с очередным трагическим инцидентом в Средиземном море, где в результате крушения судна с нелегальными мигрантами, утонули 43 из 127 человек, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«К сожалению, трагедия с направлявшимися в Европу выходцами из стран Африки, ни первая и не последняя. Трагические сообщения по инцидентам на маршрутах нелегальной миграции продолжат поступать, что вызывает огорчение», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции напомнили, что только с начала текущего года в Средиземном море погибли 866 нелегальных мигрантов.

«Спасение людей, оказавшиеся в беде – долг гуманизма и правовая обязанность каждого государства. К сожалению, в государствах ЕС все еще не выработали координацию спасательных операций в Средиземном море, а вместо этого пытаются переложить груз ответственности по миграции на страны транзита. Подобная позиция угрожает основополагающему праву мигрантов – праву на жизнь», - говорится в сообщении.

В Анкаре подчеркнули, что ни Ливия, ни Турция не являются странами-источниками нелегальной миграции, причиной которой являются процессы в африканских странах южнее Сахары, в Афганистане и Сирии.

«Без устранения первопричин нелегальной миграции прекращение потока людей невозможно. Любой иной путь лишь увеличит боль мигрантов и смертность. Призываем международной сообщество разработать шаги по устранению причин нелегальной миграции, и обеспечить справедливую нагрузку между странами во вопросу миграции», - говорится в сообщении.