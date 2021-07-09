Турция наращивает экспорт продукции оборонпрома на мировые рынки

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – июне 2021 года увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 45,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,341 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В июне Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на 221,791 миллиона долларов, что на 32,6 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт продукции оборонной промышленности составил 2,698 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)