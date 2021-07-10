Минздрав Турции закупит медикаменты
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Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Гедабейского района
В будущее на 10 лет вперед: прагматическое мышление Президента Ильхама Алиева направлено на стратегическое развитие Азербайджана
IFC и ВБ готовы сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив)
Турция приветствует резолюцию СБ ООН о продлении доставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП “Джилвегезю"
При поддержке Международного центра мугама будет представлен фильм памяти генерал-майора Полада Гашимова
Азербайджанцы Австралии призвали «Партию зеленых» и компанию Croniment не оставаться равнодушными к загрязнению реки Охчучай
Журналисты, использующие свою профессию для рэкета, являются проблемой общества – комментарии азербайджанских медиа-экспертов (ФОТО)
Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса побывали во дворце Панахали хана в Шуше (ФОТО)
Более 80% зарегистрированных в Азербайджане преступлений не представляют большой общественной опасности - замминистра