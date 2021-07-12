Минобороны Турции закупит диоксид углерода
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол
Не следует забывать о важности разминирования освобождённых территорий Азербайджана - генсек Совета Европы
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Страны-сопредседатели больше заинтересованы в сохранении статус-кво, чем в разрешении конфликта – азербайджанский депутат
Дома Азербайджана в Германии обратились к немецким политическим партиям по поводу компании Chronimet
Нападки Армении на посла Украины в Азербайджане отражают мифический армянский мир, оторванный от реальности - британский профессор