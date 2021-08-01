В Турции локализованы 107 из 112 очагов лесных пожаров

В Турции ликвидированы 107 из 112 очагов лесных пожаров. Об этом в своем Twitter написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Взяты под контроль 107 из 112 лесных пожаров, вспыхнувших в период с 28 июля по первое августа. В настоящий момент беспрерывно продолжается работа по локализации пяти очагов пожаров», - написал он.

По словам министра, три очага продолжающихся лесных пожаров расположены в Мугле, два - в Анталье.