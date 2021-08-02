117 из 125 лесных пожаров в Турции полностью потушено или локализовано - министр

БАКУ /Trend/ - Из 125 лесных пожаров в Турции 117 полностью потушены или локализованы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

По его словам, в настоящий момент продолжается работа по тушению восьми пожаров. Министр также отметил, что число погибших в результате пожаров граждан достигло восьми человек.

"В тушении лесных пожаров, вспыхнувших в Турции, в настоящий момент задействованы 16 самолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 45 вертолетов, один беспилотный вертолет, 708 поливальных машин и водовозов, 120 экскаваторов и 4,8 тыс. человек", - сказал министр.