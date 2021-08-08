Стали известны детали строительства второй АЭС на черноморском побережье Турции (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведутся работы по созданию инфраструктуры в рамках строительства атомной электростанции в провинции Синоп на черноморском побережье Турции. Об этом сказали Trend в турецком министерстве энергетики и природных ресурсов.

По данным ведомства, работы по созданию инфраструктуры стартовали в 2018 году и будут завершены в 2023-м.

"Кроме того, до площадки строительства второй турецкой АЭС будет построена дорога длиной 15 километров и магистральные линии водоснабжения, стоимость которых составляет 62,5 миллиона турецких лир", - сказали в министерстве.

Напомним, что в апреле 2019 года Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило соглашение с Японией о строительстве второй атомной электростанции в провинции Синоп на побережье Черного моря, подписанное в 2013 году.

Официальный курс на 8 августа составляет 8,5619 TL/1USD.

(Редактор: Константин Шапиро)