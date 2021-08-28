Туркменистан наращивает импорт турецкой химпродукции (COPY 2021.08.28 19:28)

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года Турция увеличила экспорт химпродукции в Туркменистан на 12,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 74,407 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле экспорт химпродукции из Турции в Туркменистан сократился на 23,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,624 миллиона долларов.

Турция в январе - июле в целом увеличила экспорт химпродукции на 37,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,885 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала химпродукцию на 1,918 миллиарда долларов, что на 21,5 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) турецкий экспорт химпродукции составил 22,025 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)