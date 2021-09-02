Турция почти наполовину увеличила экспорт продукции оборонной промышленности

БАКУ /Trend/ - Турция в январе - августе 2021 года увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 49,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,857 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в четверг в турецком Министерстве торговли.

В августе Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму 284,722 миллиона долларов, что на 60,5 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (август 2020 – август 2021 гг.) турецкий экспорт продукции оборонной промышленности составил 2,896 миллиарда долларов.

(Редактор: Надир Насиров)