Турция увеличила товарооборот с Ираном на более чем $70 млн
БАКУ /Trend/ - В июле 2021 года товарооборот между Турцией и Ираном вырос на 73,435 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 381,073 миллиона долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
"В июле турецкий экспорт в Иран составил 210,332 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 170,741 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.
В январе-июле товарооборот между двумя странами вырос на 1,042 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,426 миллиарда долларов.
"В указанный период турецкий экспорт в Иран составил 1,209 миллиарда долларов, импорт – 1,217 миллиарда долларов", - сказали в ведомстве.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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