Турция увеличила товарооборот с Ираном на более чем $70 млн

БАКУ /Trend/ - В июле 2021 года товарооборот между Турцией и Ираном вырос на 73,435 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 381,073 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В июле турецкий экспорт в Иран составил 210,332 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 170,741 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-июле товарооборот между двумя странами вырос на 1,042 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,426 миллиарда долларов.

"В указанный период турецкий экспорт в Иран составил 1,209 миллиарда долларов, импорт – 1,217 миллиарда долларов", - сказали в ведомстве.

(Редактор: Натаван Эфендиева)