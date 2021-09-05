Силы безопасности Турции нейтрализовали свыше 18 тыс. террористов за 6 лет
За последний месяц внутри Турции и за ее пределами проведено 22 антитеррористических операций. С начала года нейтрализовано 1 865 боевиков, с 24 июля 2015 года, когда Турция начала новый этап борьбы с терроризмом - 18 455.
Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", такие данные приводит Министерство национальной обороны Турции.
По информации ведомства, в рамках операций "Pençe-Şimşek" и "Pençe-Yıldırım" в районах Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака до сегодняшнего дня [с 23 апреля] нейтрализовано 244 террориста.
За последний месяц предотвращено незаконное проникновение на территорию Турции 25 186 лиц, из них 13 769 человек были задержаны.
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