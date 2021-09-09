Франция импортировала из Турции кожаные изделия на сумму свыше $40 млн
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Проекты Acwa Power и Мasdar в Азербайджане позволят сэкономить более 300 млн кубометров природного газа в год
Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование освобожденных территорий – посол
Военный атташе Азербайджана встретился с личным составом, участвующим в учениях «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО)
В рамках Бакинского джаз-фестиваля состоится открытие мультимедийной выставки Improvised by industry
Государственно-частное сотрудничество внесет вклад в процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана – министр
Председатель парламента Азербайджана на конференции ответила на необоснованные претензии армянского спикера
Human Rights Watch распространила очередной отчет о военных преступлениях Армении против Азербайджана
Представители ведущих азербайджанских СМИ возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в Астрахани (ВИДЕО)
Пенитенциарная служба Минюста Азербайджана обнародовала причину смерти экс-главы ИВ Агстафинского района
Объем ненефтяного экспорта Азербайджана приравнялся к годовым показателям 2017-18 гг. по этой категории
Есть предложения по строительству новых водохранилищ на освобожденных землях Азербайджана - замминистра (Эксклюзив)
Azercell оказал поддержку реализации профессиональных тренингов для детей шехидов и ветеранов Второй Карабахской Войны