Турецкая авиация уничтожила 6 террористов на севере Ирака
Минобороны Турции сообщило о нанесении авиаударов по объектам террористов РКК в районе Гара на севере Ирака, ликвидированы 6 боевиков запрещенной организации, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
«Турецкая армия продолжит борьбу с террористами РКК вплоть до уничтожения последнего боевика», - подчеркивается в сообщении.
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