Турецкая авиация уничтожила 6 террористов на севере Ирака

Минобороны Турции сообщило о нанесении авиаударов по объектам террористов РКК в районе Гара на севере Ирака, ликвидированы 6 боевиков запрещенной организации, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Турецкая армия продолжит борьбу с террористами РКК вплоть до уничтожения последнего боевика», - подчеркивается в сообщении.