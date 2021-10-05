Турция с начала года увеличила экспорт химпродукции почти на 40%
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Раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечивают высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги хотели свергнуть меня руками каких-то местных предателей
Президент Ильхам Алиев: Какой-то провинциальный мулла в Иране выдумал клевету на Азербайджан, я сказал - не обращайте внимания (ВИДЕО)
Памяти Хайяма Мирзазаде: У меня всегда была одна линия: чистота в сердце, чистота в искусстве, чистота в жизни
Президент Ильхам Алиев: На венской встрече глав МИД стран-сопредседателей Минской группы мне дали текст заявления, я сказал, что не подпишу это
Группе работников образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение
Новый проект: Налажено сотрудничество между Экспертной платформой Baku Network и турецкой ATA Platform (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы победили, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью
Президент Ильхам Алиев: Мы мобилизовали и продолжим мобилизацию всех сил, чтобы за короткое время восстановить Джебраил и все другие наши районы
Армения и в советское время препятствовала налаживанию транспортного сообщения с Нахчываном - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ