Турция с начала года увеличила экспорт химпродукции почти на 40%

БАКУ /Trend/ - Турция в январе - сентябре 2021 года увеличила экспорт химпродукции на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18,218 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В сентябре Турция экспортировала химпродукцию на 2,294 миллиарда долларов, что на 41,9 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 годов) турецкий экспорт химпродукции составил 23,368 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)