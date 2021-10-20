Порты Турции с начала года перевалили около 290 млн тонн грузов
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Грандиозный концерт артистов тюркского мира – известный оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 20 октября 2020 года по случаю освобождения Зангилана (ФОТО/ВИДЕО)
Транзит иранских товаров через Астаринскую таможню не только не упал, а вырос на 300% - иранский чиновник
Азербайджан поддерживает все международные усилия по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях – министр