Названы секторы экономики Турции, вызывающие интерес зарубежных инвесторов
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Азербайджан подписал соглашения с 13 странами по инвестированию в Алятскую экономическую зону - замминистра
Минздрав Азербайджана о возможности вакцинации от COVID-19 подростков старше 12 лет, входящих в группу риска
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Турции заинтересовано в реализации проектов в Карабахе
Освобожденные земли Азербайджана скоро станут примером современного производства для всего региона - Эрдоган
В Азербайджане в программу вступительных экзаменов включат вопросы по освобождению от оккупации территорий страны
Представители Университета нацобороны Турции побывали в военно-учебных заведениях Азербайджана (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Арменией Барды (ФОТО)
Мы являемся свидетелями очень быстрого восстановления Карабаха - президент Всемирной конфедерации этноспорта
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2022 году планируется выделить 2,2 млрд манатов