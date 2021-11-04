Туркменистан увеличил импорт кожаных изделий из Турции почти на 40%

БАКУ /Trend/ - В январе – сентябре 2021 года Турция увеличила экспорт кожаных изделий в Туркменистан на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,781 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В сентябре экспорт кожаных изделий из Турции в Туркменистан достиг 308 тысяч долларов, что на 24 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Турция в январе – сентябре в целом увеличила экспорт кожаных изделий на 28,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,266 миллиарда долларов.

В сентябре Турция экспортировала кожаные изделия на 172,059 миллиона долларов, что на 32 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 годов) турецкий экспорт кожаных изделий составил 1,611 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)