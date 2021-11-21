В ДТП в Турции пострадали пять человек
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Коджаэли грузовик столкнулся с легковым автомобилем, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате ДТП пострадали пять человек, среди них два младенца. Инцидент произошел в 23:30 по местному времени.
На место происшествия были отправлены полиция, пожарные и бригады скорой медицинской помощи.
Местные жители извлекли пострадавших из автомобилей. Они были доставлены в больницу района Дарыджа.
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