Президент Турции призвал к поддержке женщин в борьбе за свои права

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю Международного дня борьбы с насилием против женщин, который ежегодно отмечается по инициативе ООН 25 ноября, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава государства выразил надежду, что Международный день борьбы с насилием против женщин станет одним из инструментов, способствующим искоренению этой проблемы.

«Насилие против женщин противоречит нашей религии, цивилизации и нашим ценностям», - говорится в обращении турецкого лидера, опубликованном в Твиттер.

Президент Эрдоган заверил, что Турция продолжит принимать все необходимые правовые меры для борьбы с данным явлением.

«Насилие в отношении женщин, которое также представляет собой нарушение прав человека, является, к сожалению, общемировой проблемой. Турция входит в число ведущих стран с наиболее полным и эффективным законодательством для противодействия этому явлению. В июле прошлого года мы опубликовали 4-й Национальный план действий по борьбе с насилием против женщин. Мы продолжим принимать все необходимые правовые и административные меры в этом направлении в зависимости от меняющихся условий и возникающих потребностей. Решение этого вопроса возможно лишь при твердой приверженности и усилиях всех слоев общества», - сказал президент Эрдоган.