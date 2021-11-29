Внешнеторговый оборот Турции превысил $43 млрд

БАКУ /Trend/ – Внешнеторговый оборот Турции в октябре 2021 года составил 43,022 миллиарда долларов, сообщили Trend в понедельник в турецком министерстве торговли.

При этом экспорт Турции вырос на 20,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 20,792 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 12,8 процента и составил 22,230 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе – октябре 2021 года составил 397,206 миллиарда долларов.

"По итогам января – октября экспорт Турции вырос на 33,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 181,673 миллиарда долларов", – сказали в ведомстве.

По данным министерства, в указанный период импорт Турции вырос на 22,5 процента по сравнению с январем – октябрем прошлого года - до 215,533 миллиарда долларов.

Отметим, что в 2020 году внешнеторговый товарооборот Турции составил 388,879 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года экспорт Турции сократился на 6,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 169,482 миллиарда долларов.

При этом турецкий импорт вырос на 4,3 процента по сравнению с 2019 годом, составив 219,397 миллиарда долларов.