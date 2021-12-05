Азербайджан проявляет интерес к турецкому учебно-тренировочному самолету Hürkuş - глава комитета
БАКУ /Trend/ - Азербайджан проявляет интерес к турецкому учебно-тренировочному самолету Hürkuş.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в воскресенье сказал глава комитета оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
По его словам, прилагаются усилия, чтобы десантный корабль TCG Anadolu поступил на службу в 2022 году.
"В стадии реализации находится проект по размещению на корабле ударных и других БПЛА. Азербайджан заинтересован в этом проекте. В ближайшее время надеемся на продвижение в этом направлении", - добавил Демир.
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