ВС Турции нейтрализовали трех террористов на севере Ирака и Сирии, сообщило в воскресенье Министерство национальной обороны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На севере Ирака, в районе Авашин, ударом БПЛА ликвидирован один террорист РПК, а на севере Сирии турецкий спецназ нейтрализовал двух боевиков кровавой организации, пытавшихся проникнуть в зону проведения операции «Источник мира», следует из сообщения.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.