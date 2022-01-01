ВВС Турции ликвидировали 4 террористов на севере Ирака
Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 4 террористов PПK в районе Кандиль на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению ведомства в соцсетях, боевики были уничтожены в результате авиаудара.
В Минобороны выразили решительность в вопросе продолжения борьбы с терроризмом.
Террористы РПК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.
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