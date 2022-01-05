Турция внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане и верит, что руководство страны преодолеет нынешний кризис. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении турецкого МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы внимательно следим за акциями протеста в Казахстане, которые начались 2-3 января 2022 года и сегодня утром привели к отставке правительства. Мы придаем большое значение стабильности дружественного Казахстана, желаем мира и спокойствия братскому народу, а также твердо верим, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис. Доверяем здравому смыслу народа Казахстана и желаем, чтобы все утихло как можно скорее", - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции также пожелали скорейшего выздоровления тем, кто "был ранен в результате инцидентов, включая силовиков".