Состоялся телефонный разговор между главами Турции и Казахстана

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

В беседе с президентом Казахстана Эрдоган отметил, что в Анкаре внимательно следят за событиями в Казахстане и солидарны с ним.

Глава турецкого государства выразил надежду на скорейшее формирование нового правительства Казахстана и деэскалацию ситуации в стране.