Turkish Airlines осуществит специальный рейс из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Турецкая авиакомпания Turkish Airlines после недавних событий в Казахстане выполнит специальный рейс для вывоза 75 человек из Казахстана в Стамбул.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что в связи с недавними событиями в Казахстане 8 января будет организован специальный рейс для вывоза 75 человек, включая сотрудников "Турецких авиалиний" и других авиакомпаний.

Рейс должен будет прибыть в Стамбул в 13:40 по местному времени.