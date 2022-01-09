На севере Ирака и Сирии нейтрализованы 3 террориста
ВС Турции нейтрализовали трех террористов на севере Ирака и Сирии, сообщило в воскресенье в Twitter Министерство национальной обороны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
В зоне операции Pençe Şimşek на севере Ирака ликвидировано два террориста PПК, а на севере Сирии - один боевик кровавой организации, пытавшийся совершить атаку на зону проведения операции «Источник мира», следует из сообщения.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка в Казахстане - Токаев
Цель Турции - внести вклад в обеспечение долгосрочного мира и стабильности на всем Кавказе - Хулуси Акар
Грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору TRACECA осуществляются в штатном режиме
Зенитные артиллерийские установки, захваченные в качестве военных трофеев во время 44-дневной войны, использовались в ходе учений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Объем туркменского газа, который поставляется в Азербайджан через Иран, может быть увеличен - иранский министр
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении
Минобороны Азербайджана подготовило план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов
В Азербайджане утверждены изменения в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности"
На сайте Национальной библиотеки Украины появилась онлайн-выставка "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях" (ФОТО)
Минтруда Азербайджана о процедуре присвоения участникам Отечественной войны соответствующего звания и назначения Президентской пенсии