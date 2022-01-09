На севере Ирака и Сирии нейтрализованы 3 террориста

ВС Турции нейтрализовали трех террористов на севере Ирака и Сирии, сообщило в воскресенье в Twitter Министерство национальной обороны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В зоне операции Pençe Şimşek на севере Ирака ликвидировано два террориста PПК, а на севере Сирии - один боевик кровавой организации, пытавшийся совершить атаку на зону проведения операции «Источник мира», следует из сообщения.