Чавушоглу провел переговоры с китайским коллегой

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в КНР встретился с главой МИД Китая Ван И, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу и Ван И обсудили в городе Уси состояние двусторонних связей и перспективы экономического сотрудничества.

Глава турецкой дипломатии рассказал об ожиданиях Анкары по актуальным вопросам повестки дня, в том числе, положению уйгуров в КНР.