Президент Эрдоган выступил в парламенте Албании

В рамках своего визита в Албанию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью в парламенте страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В своем обращении к албанским депутатам глава государства заявил о готовности Турции оказать Албании всяческую помощь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, включая поставки в страну вакцины от COVID-19 турецкой разработки TURKOVAC.

Глава государства выразил удовлетворение по поводу того, что вновь посещает с визитом Албанию, с которой Турцию связывают «очень глубокие исторические связи».

Напомнив, что три недели назад он принимал в Анкаре спикера албанского парламента Линдиту Николлу, президент Эрдоган заявил, что Турция и Албания проявляют обоюдное стремление к активизации отношений и сотрудничества между двумя странами во всех областях.

«Хотя между нами Николу и нет общих границ, мы считаем Албанию своим соседом. История наших отношений, имеющая глубокие корни, насчитывает шесть веков. Следы нашей общей истории отражены не только в политической жизни, но и в каменных дворах Шкодры, домах в Берате и архитектуре мечети Этхембей. На этой прочной основе день ото дня развиваются наши дружеские и родственные узы», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул наличие крайне благоприятных условий для укрепления турецко-албанского сотрудничества. Глава государства отметил, что премьер-министр Албании Эди Рама в 2013 году включил Турцию в число пяти стратегических партнеров Албании.

«Одним из основных приоритетов внешней политики Турции является построение прочного мира, безопасности, стабильности и добрососедских отношений на Балканах», — продолжил президент Эрдоган.

Высоко оценив конструктивную роль Албании на Балканах, президент Эрдоган констатировал, что Анкара и Тирана эффективно сотрудничают на различных международных площадках, включая НАТО.