Анкара рассчитывает провести у себя встречу Путина с Зеленским - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Анкара рассчитывает провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Trend, об этом турецкий президент сказал на совместной пресс-конференции с коллегой из Сальвадора Найибом Букеле в Анкаре.

"Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. Мы придаем большое значение как визиту Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. Мой визит в Украину запланирован на начало следующего месяца", - отметил он.