Турция приветствует прекращение огня на границе Кыргызстана и Таджикистана

Турция приветствовала достигнутую между Кыргызстаном и Таджикистаном договоренность о полном прекращении огня на границе двух стран, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Удовлетворены тем фактом, что накануне вечером (27 января) столкновения на таджикско-кыргызской границе прекратились. Прекращение огня было достигнуто благодаря продемонстрированному сторонами здравому смыслу", - говорится в заявлении турецкого МИД.

"Подтверждаем наше искреннее стремление к мирному урегулированию пограничной напряженности между двумя братскими и дружественными странами путем переговоров", - добавили в ведомстве.

Накануне вечером на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между гражданами двух стран, который затем перерос в перестрелку между пограничниками.

Таджикская сторона сообщила о двух погибших в результате инцидента и 8 пострадавших, кыргызская - о 7 раненых.