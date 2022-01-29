Турцию в 2021 году посетило более 30 млн человек
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"Непутевые заметки" российского телеканала: неповторимая атмосфера Баку и полеты на параплане в Шахдаге (ВИДЕО)
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Жители поселка Бина выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за создание Учебного и сервисного комплекса (ФОТО/ВИДЕО)
Большая часть выданных Фондом развития предпринимательства Азербайджана льготных кредитов пришлась на агросектор
В Азербайджане Фонд развития предпринимательства поможет бизнесу в создании корпоративных механизмов управления
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю избрания председателем партии «Nur Otan»
ОАО «Азерсу» закупило автомобили и спецтехнику для обслуживания населенных пунктов на освобожденных территориях (ФОТО)
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН назвали пути усиления продбезопасности Азербайджана
Проведен вебинар на тему «Организация работы с пациентами с COVID-19: важные моменты, на которые следует обратить внимание среднему медицинскому персоналу» (ФОТО)