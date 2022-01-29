Турцию в 2021 году посетило более 30 млн человек

Турпоток в Турцию в 2021 году превысил 30 млн человек.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом написал в соцсетях министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

«Число туристов, посетивших Турцию в 2021 году превысило, 30 миллионов человек», - сообщил турецкий министр.