ВС Турции нейтрализовали двух террористов на севере Ирака
ВС Турции нейтрализовали 2 террористов РПК в районе Метина на севере Ирака.
Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Операция в районе Метина на севере Ирака проводилась при поддержке ВВС Турции с воздуха. В результате нейтрализованы два террориста РПК.
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