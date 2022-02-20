ВС Турции нейтрализовали двух террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали 2 террористов РПК в районе Метина на севере Ирака.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Операция в районе Метина на севере Ирака проводилась при поддержке ВВС Турции с воздуха. В результате нейтрализованы два террориста РПК.