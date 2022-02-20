Турция нацелена на развитие отношений со странами Африки - Эрдоган
Турция продолжит развивать наши отношения с африканскими странами на основе принципов искренности, братства и солидарности.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с коллегой из Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Киншасе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
По словам турецкого лидера, Анкара намерена содействовать Демократической Республике Конго в борьбе с последствиями пандемии.
В частности, сообщил глава государства, Турция уже передала ДР Конго 100 тыс доз вакцины от COVID-19.
Кроме того, Минздрав Турции отправит ДРК еще 1 млн доз вакцины Sinovac и 100 тыс доз вакцины турецкого производства TURKOVAC, добавил президент Эрдоган.
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