"Бенфика" и "Аякс" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бенфика» и «Аякс» сыграли вничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась вничью со счетом 2:2, передает Trend со ссылкой на Матч.
В первом тайме форвард гостей Себастьен Аллер поразил собственные ворота и соперника. 27-летний форвард дебютировал в Лиге чемпионов в этом сезоне, он забил во всех семи играх. В составе амстердамцев отличился и Душан Тадич.
Лиссабонцы сравняли счет в середине второго тайма после гола в исполнении Романа Яремчука.
Ответный матч команд запланирован на 15 марта.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Для устойчивого мира в регионе Армения должна попросить прощения за Ходжалинский геноцид - глава международного центра (ФОТО)
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО)
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев – один из крупнейших международных политиков современности - Игорь Коротченко
Азербайджанский Центр анализа и координации IV промышленной революции подписал меморандумы о взаимопонимании (ФОТО)
Деятельность Азербайджанского центра Сети центров IV промышленной революции ускорит внедрение инноваций - министр
Успешная политика Президента Ильхама Алиева является гарантией безопасности и суверенитета Азербайджана - Сахиль Керимли
В Азербайджане подготавливается уточненный список по единовременной выплате участникам первой Карабахской войны
Азербайджан и Иран определили перечень товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле - посол
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в ТАСС выставку о сотрудничестве Азербайджана и России (ФОТО/ВИДЕО)
Группа депутатов британского парламента выступила с совместным заявлением в связи с 30-й годовщиной трагедии в Ходжалы