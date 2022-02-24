"Бенфика" и "Аякс" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» и «Аякс» сыграли вничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась вничью со счетом 2:2, передает Trend со ссылкой на Матч.

В первом тайме форвард гостей Себастьен Аллер поразил собственные ворота и соперника. 27-летний форвард дебютировал в Лиге чемпионов в этом сезоне, он забил во всех семи играх. В составе амстердамцев отличился и Душан Тадич.

Лиссабонцы сравняли счет в середине второго тайма после гола в исполнении Романа Яремчука.

Ответный матч команд запланирован на 15 марта.