Армия Турции нейтрализовала более 50 террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 52 террористов YPG (сирийское крыло РПК - ред.) к востоку и западу от реки Евфрат на севере Сирии. Об этом в пятницу, 13 мая сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Удары по 60 объектам террористов нанесены в ответ на обстрел приграничного района Каркамыш и погранпоста Кепрюбаты, в результате чего погиб военнослужащий, получили ранения трое военных и одна женщина.

По данным ведомства, боевики вначале обстреляли населенный пункт, после чего нанесли удар по погранзаставе.

В ответ были задействованы САУ «Шторм» и ударные беспилотники.

Удары по террористам в регионе продолжаются.