В Турции открывается 58-й аэропорт страны

На северо-востоке Турции в субботу, 14 апреля состоится открытие 58-го по счету аэропорта страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В церемонии открытия воздушной гавани под названием Ризе-Артвин примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Новый аэропорт общей площадью в 3 млн кв. м расположен в районе Пазар - в 34 км от города Ризе, в 54 км от Хопы и в 125 км от Артвина.

Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани шириной в 45 м и длиной в 3 км. является второй по протяженности полосой страны, построенной на морской насыпи.

Аэропорт Ризе-Артвин будет обслуживать около 3 млн пассажиров в год.

Вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка выполнена в форме чайного стакана - дань чаеводству, как одному из основных источников прибыли жителей этой части черноморской полосы Турции.

Крытая площадь аэропорта составляет 47 тыс. кв. м.

Автостоянка аэропорта рассчитана на 448 автомобилей.

На территории аэропорта также открыт музей Çaykur, в котором всем желающим расскажут о пользе турецкого чая. Здесь же действует мини-чайная фабрика.

Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани.