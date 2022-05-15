В Турции запустят серийное производство отечественного боевого танка

БАКУ /Trend/ - Турция в течение двух лет начнет серийное производство отечественного боевого танка ALTAY, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Также сообщается, что отечественная система активной защиты (АККОР) разработки компании ASELSAN, которая является одной из жизненно важных систем защиты танков, также будет интегрирована в танк ALTAY. Данная система неуязвима для противотанковых ракет типа Javelin.

Дальность стрельбы из танка составляет 8 километров. Вместе экипажем из четырех человек вес танка составляет 65 тонн.

Мощность двигателя танка ALTAY составляет 1500 л.с. Двигатель планируется запустить комплексно в следующем году.