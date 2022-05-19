Озабоченности Турции в сфере безопасности должны быть учтены - Чаушоглу

Намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО продиктовано их стремлением обеспечить свою безопасность, но связанные с этим риски для безопасности Турции также должны быть учтены. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя вопрос о возможном членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Турция поддерживала политику открытых дверей НАТО еще до начала войны в Украине. Вместе с тем у нас есть обоснованные опасения по поводу возможного членства этих двух стран (Швеции и Финляндии – ред.) в НАТО.

Они поддерживают террористические организации. Также действуют ограничения на экспорт (в Турцию-ред.) продукции оборонного назначения. Мы выразили обеспокоенность, я говорил с обоими моими коллегами (главами МИД Швеции и Финляндии – ред.) в Берлине. Мы понимаем их озабоченность вопросами своей безопасности, но озабоченности Турции собственной безопасностью также должны быть приняты во внимание», - сказал Чавушоглу журналистам перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке.

Он отметил, что в ходе переговоров с американским коллегой сосредоточит внимание на двусторонних отношениях и преодолении разногласий между Турцией и США посредством диалога и дипломатии.

По его словам, события в Украине еще раз показали, что Турция и США должны укреплять сотрудничество «как друзья и союзники». «Это не только наши ожидания, но и ожидания наших друзей и союзников в нашем регионе и за его пределами», - пояснил Чавушоглу.

Дипломат отметил также, что Анкара нацелена на увеличение объема товарооборота с США до 100 миллиардов долларов. По окончании встречи с Блинкеном Чавушоглу заявил, что для стран, которые хотят стать членами НАТО, недопустимо поддерживать террористические организации, избравшие в качестве мишени Турцию.

Глава МИД Турции назвал «очень позитивной» встречу с госсекретарем США в рамках Стратегического механизма Турция-США.

По его словам, Блинкен обещал дать «необходимые сигналы», направленные на устранение озабоченностей Турции вопросами своей безопасности в связи с намерением Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Дипломат также отметил, что переговоры между США и Турцией о поставках Анкаре истребителей F-16 прошли в позитивном русле и стороны продолжают работу над этим вопросом.

Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО.

Хельсинки и Стокгольм объявили о намерении присоединиться к блоку на фоне событий в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны потакают террористическим организациям и вводили санкции против Турции.

Глава турецкого государства также отметил, что ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.