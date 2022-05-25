Совет нацбезопасности Турции обсудит тему расширения НАТО, Украину, Ирак и Грецию

Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании 26 мая заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, ситуацию в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, а также наращивание военного арсенала соседней Греции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В ходе третьего с начала года заседания Совета нацбезопасности Турции будут затронуты иные темы, представляющие интерес для Анкары, в том числе тема войны между Украиной и Россией. В контексте ситуации на севере Черного моря, состоится обмен мнениями по мирным инициативам Турции вокруг Украины, инициативам посредничества, поставкам гуманитарной помощи и усилиям по достижению долгосрочного перемирия.

Касательно ситуации в Эгейском и восточной части Средиземного моря, участники заседания подробно рассмотрят тему защиты интересов и прав Турции и Турецкой Республики Северного Кипра.

Члены Совета обсудят также шаги по формированию зоны безопасности у южных границ Турции, в том числе проведение антитеррористических операций.

Президент Турции по итогам последнего заседания правительства объявил, что Анкара продолжит шаги по формированию зоны безопасности на 30 км вглубь от южной границы страны.