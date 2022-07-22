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Шойгу прибыл в Стамбул, где планирует подписать документы по зерну

Турция Материалы 22 июля 2022 15:11
Шойгу прибыл в Стамбул, где планирует подписать документы по зерну

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Как сообщили в Минобороны России, также планируется двусторонняя встреча Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений. Позднее сообщалось, что на встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.

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