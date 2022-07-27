Газохранилище «Силиври» станет крупнейшим в Европе - Минэнерго Турции

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что проект расширения мощностей подземного хранилища природного газа «Силиври» на северо-западе страны позволит превратить этот объект в крупнейшее газохранилище в Европе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава ведомства посетил территорию подземного хранилища «Силиври», оператором которого выступает госкомпания BOTAŞ.

Донмез подчеркнул значимость проекта расширения возможностей газохранилища с точки зрения энергетической безопасности Турции.

«В настоящее время «Силиври» может аккумулировать 3,2 млрд кубометров, однако вскоре этот показатель достигнет 4,6 млрд кубометров. Мы также увеличим мощность подачи газа с 28 млн кубометров до 75 млн кубометров в сутки», - сказал Донмез.

Министр подчеркнул, что проект планируется завершить до конца текущего года.

По словам Донмеза, работы по расширению потенциала хранения ведутся также в подземном газохранилище «Туз-гелю».

«В настоящее время объем этого хранилища составляет 1,2 млрд кубометров. Через 1,5-2 года объем достигнет 5,4 млрд кубометров», - сообщил Донмез.

Министр напомнил, что оба объекта в настоящий момент продолжают эксплуатироваться.

«Хранилище «Туз-гелю» заполнено полностью, а «Силиври» на 82 процента. Остальная часть хранилища будет заполнена до конца сентября. До начала зимы все хранилища будут полны газом», - сказал он.