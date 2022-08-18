Турецкое судно Abdülhamid Han начал бурение в Средиземном море

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез сообщил, что четвертое турецкое буровое судно Abdülhamid Han приступило к бурению скважины Yörükler-1, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министр Донмез в своем аккаунте в социальной сети написал о деятельности бурового судна Abdülhamid Han.

«Сегодня наше буровое судно Abdulhamid Han начало свое первое бурение в скважине Yörükler-1. В этот раз мы полны решимости повторить успех Черного моря новыми хорошими новостями из Средиземного моря. Уверен, что благодаря самоотверженности наших инженеров и молитвам нашего народа, бурение и в этот раз будет плодотворным».

- Буровое судно Abdülhamid Han

Судно прибыло к берегам Мерсина 19 мая из порта Окпо в Южной Корее и на протяжении 2,5 месяцев готовилось к первым работам в водах Турции.

Длина бурового судна седьмого поколения составляет 238 м, ширина 42 м.

Команда Abdülhamid Han в составе 200 человек может проводить буровые работы на глубине до 12 200 м.

В мире всего 4-5 буровых судов подобного класса, и одно из них в распоряжении Турции.

Разведочно-буровые работы для нужд Турции до сегодняшнего дня осуществляли три судна: «Фатих» (Fatih), «Кануни» (Kanuni ) и «Явуз» (Yavuz).