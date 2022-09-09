Эрдоган сообщил о задержании главаря ИГ в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании в Турции одного из главарей террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Башара Хаттаба Газаля аль-Сумайдана под кодовым именем «Абу Зейд», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В беседе с журналистами по возвращению из балканского турне турецкий лидер сказал, что главарь террористов был схвачен в результате успешной операции Главного управления полиции, Управления полиции Стамбула и Национальной разведывательной организации (MİT).

Эрдоган отметил, что аль-Сумайдан один из важных руководителей террористов ИГ после ликвидации Абубакра аль-Багдади и Абдуллаха Кардаша.

По словам главы государства, во время допроса террорист заявил, что возглавлял так называемые министерства образования и юстиции при террористической организации ИГ .

«Долгое время устанавливались связи этого террориста в Сирии и Стамбуле и была получена информация о его намерениях проникнуть в Турцию», - сказал Эрдоган.

По данным турецкого лидера, террорист использовал фальшивые документы.

Глава государства сообщил, что аль-Сумайдан был передан суду после допроса MİT и Управления полиции Стамбула.