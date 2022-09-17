Турция достигла с Россией договоренности о строительстве АЭС «Аккую» - Эрдоган

Достигнута договоренность о строительстве АЭС «Аккую» в провинции Мерсин, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя тему строительства первой в Турции АЭС «Аккую», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган отметил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде достигнута соответствующая договоренность

«На данный момент [российская сторона] договорилась с турецкой компанией IC. Строительство АЭС продолжится активными темами, с тем, чтобы в течение 2023 года ввести в строй первый энергоблок», - сказал президент.