Во многих областях Турция самый важный партнер для США - Чавушоглу

Турция является наиболее важным игроком во многих областях, если учитывать приоритеты США. Поэтому США не должны игнорировать важность Турции, ограничившись только словами «спасибо».

Как передает Trend со ссылкой на «Анадолу», об этом сказал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция проводит обширную внешнюю политику.

«Защита интересов нашей страны является для нас приоритетом. Мы стремимся защищать наши интересы по всему миру, минимизировать влияние кризисов на Турцию. Если вы посмотрите на географию конфликтов - в Сирии, Ливии, Кипре и Эгейском море, Украине, 60% конфликтов в мире происходят вокруг нас. Мы должны быть надежно защищены», - сказал он.

Чавушоглу заявил, что Турция проводит активную внешнюю политику в разрешении конфликтов:

«Роль, которую мы сыграли в решении продовольственного кризиса, принесла облегчение миру. Впервые с 2008 года цены на зерно резко упали. Мы видим , что зерновой вопрос имеет первостепенное значение для всех, от самых богатых до самых бедных. Турцию благодарят все лидеры, выступавшие с трибуны ООН. Мы вместе с ООН продолжаем усилия для решения вопроса доставки удобрений на мировые рынки. Турция за скорейшее прекращение войны в Украине. Наш президент ведет большую дипломатическую деятельность для организации встречи лидеров России и Украины. Последним успехом Турции является особая роль в обмене военнопленными».

Отметив, что отношения с США имеют глубокую историю, министр добавил:

«Когда мы поставили перед собой цель достичь объема торговли в 100 миллиардов долларов в торговле со США, для многих это было всего лишь мечтой. Но когда мы смотрим на наш объем торговли, США сейчас вторая страна в строке нашего экспорта. Все поставленные экономические цели будут достигнуты за 7-8 лет».

Глава МИД Турции также напомнил о проблемах в отношениях между Турцией и США

«К сожалению, США по-прежнему поддерживают РПК/PYD в Сирии. Они поддерживают их сепаратистскую повестку дня, в последнее время эта террористическая организация усилила свои атаки. Есть вопросы по деятельности FETO в Америке. Санкции CAATSA также является вопросам, который нас беспокоят. Для нас все это вопросы национальной безопасности. Мы ожидаем что наш союзник США поймет нашу чувствительность».

Чавушоглу сообщил, что эти вопросы были темой обсуждения во время встречи с госсекретарём Блинкеном в Нью-Йорке.